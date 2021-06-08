أسواق
النحاسيات في مقدمة صادرات الصناعة التقليدية
سجلت صادرات الصناعة التقليدية، في أبريل الماضي، نموا بنسبة 38 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ما يمثل قيمة مجموعها 272.1 مليون درهم، حسب بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي. وحافظت النحاسيات على مركزها الأول، بمعدل نمو بلغ 341 في المائة مقارنة بالفترة نفسها منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل