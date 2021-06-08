حوادث
5 سنوات لسارق سيارات بسيدي إسماعيل
فضحته كاميرا مراقبة بعد سرقته مبالغ وشيكات من داخل سيارات قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة سارق يبلغ من العمر 27 سنة من ذوي السوابق، ملقب بـ»السلاوي» المتحدر من سلا، وحكمت عليه بـ5 سنوات سجنا بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام للملك، بجناية السرقة الموصوفةأكمل القراءة »
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