أســــــرة
خطوات لصحة أفضل
يؤكد الأطباء والمتخصصون في أمراض المفاصل، أن النشاط البدني يساعد على تقوية العضلات حول المفصل، لذلك يعتبرون أنه من الأفضل الحفاظ على وزن متحكم فيه، وممارسة الرياضة كل يوم للحفاظ على اللياقة والنشاط أيضا، مع اتباع نظام غذائي غنى بالفيتامينات والمعادن، مثل السبانخ والكرز والبرتقال والعنب والجوز وفول الصويا والزنجبيل،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل