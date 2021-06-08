وطنية
المالكي: المغرب لا يشتغل تحت إمرة الأوربيين
أعرب حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، عن اندهاشه وخيبة أمله لإدراج البرلمان الأوربي مشروع قرار حول «توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية» في أزمة الهجرة في سبتة المحتلة، مؤكدا أن هذه المبادرة تتنافى تماما مع جودة التعاون القائم بين البرلمان المغربي ونظيره الأوربي. وقال المالكي، في تصريح للصحافة، أولأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل