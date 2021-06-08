الرياضة
الوداد يعترض على تيسيما
تقنية الفيديو المساعد حاضرة في نصف نهائي العصبة و»كاف» اعترض الوداد على تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، لقيادة غرفة “الفار” في مباراته ضد كايزر شيفز الجنوب إفريقي في 18 يونيو الجاري، لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وأرجع الوداد اعتراضه إلى الأخطاء التي ارتكبها الحكم الإثيوبي في مباراة الفريقأكمل القراءة »
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