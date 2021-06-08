الأولى
تحت الدف
بلغ تسيب “المقدمين” و”الشيوخ” بمنطقة سيدي عثمان بالبيضاء، حيث ينتشر احتلال الطرق والملك العمومي والبناء العشوائي للطوابق والشرفات، وغيرها من السلوكات التي تفضح تقاعس السلطة بل وتورطها، أن أصبحوا يخشون فضحهم من قبل الإعلام، إذ لا شغل لأعوان السلطة إلا البحث عن آلات المصورين للاعتداء عليهم ومنعهم من القيام بواجبهم،أكمل القراءة »
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