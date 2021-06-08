الأولى
قتل وتعذيب بطنجة
ما كادت الأبحاث والتحقيقات تنتهي في جريمة قتل طبيب والتمثيل بجثته، التي اهتزت لها طنجة، حتى استفاق سكانها من جديد، على وقع جريمة قتل جديدة، جرى فك لغزها أول أمس (الأحد)، بعد أن عمد المتهم هذه المرة إلى محاولة طمس معالم فعلته باختيار مكان بعيد عن المدينة، حيث عرض الضحيةأكمل القراءة »
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