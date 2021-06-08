الرياضة
مارسيليا يعسكر بالمعمورة
أبدى مسؤولو مارسيليا الفرنسي رغبتهم في خوض التجمع الإعدادي الخارجي، استعدادا للموسم الرياضي المقبل بالمغرب، بدل آسيا التي دأب الفريق على الاستعداد بها. وعلمت “الصباح”، أن ناصر لارغيت، المدير التقني السابق لجامعة الكرة والحالي لمارسيليا الفرنسي، أقنع مسؤولي النادي بإجراء التجمع بالمغرب، وتحديدا بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة،أكمل القراءة »
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