حوادث
فيديو يطيح بلصين بفاس
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، على النيابة العامة، شابين عمرهما 18 سنة و19، ظهرا في شريط فيديو متداول إلكترونيا، متلبسين بسرقة امرأة في الشارع العام بحي بن دباب بمقاطعة المرينيين، بعدما تعقباها باستعمال دراجة نارية حجزت لفائدة البحث. وشخصت هويتا المتهمين اعتمادا على الشريط، قبل تحديد مكان وجودهما واعتقالهماأكمل القراءة »
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