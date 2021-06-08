حوادث
تلاعبات في خبرة لإصدار حكم
نسخته غير جاهزة وتخوفات من تنفيذه ضدا على المصلحة العامة لم تتمكن أرملة صدر في حقها حكم بالإفراغ من الحصول على نسخة من الحكم الابتدائي الاستعجالي الذي أصدرته ابتدائية الرشيدية في الخامس من ماي الماضي، لتقف على الحثيات التي بني عليها، على اعتبار أن ملف الإفراغ مرتبط بملفات أخرى ماأكمل القراءة »
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