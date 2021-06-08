اذاعة وتلفزيون
“جزيرة الكنز” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الثلاثاء)، ابتداء من الساعة التاسعة ليلا و50 دقيقة، على موعد مع حلقة جديدة من الموسم السادس من “جزيرة الكنز”. واختارت القناة الثانية “دوزيم” الإفراج عن الموسم السادس من برنامج “جزيرة الكنز” بعد حوالي أكثر من سنة على تصوير مشاهده، إذ جعلته ضمن شبكة برامجأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل