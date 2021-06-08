الرياضة
رسالة رياضية: تحدي “الجنرال”
في أغلب تجاربه السابقة كان امحمد فاخر يدرب أندية تنافس على الألقاب، ونجح مع أغلبها، بدليل أنه المدرب المغربي الأكثر تتويجا بخمس بطولات وكأسين للعرش وكأس قارية، لكنه سيدرب هذه المرة فريقا يصارع لتفادي النزول، فهل سينجح؟ أولا، في شباب المحمدية سيدرب فاخر فريقا لم يصنعه، ولاعبين ليسوا من اختياره،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل