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أفلام وثائقية بالمعهد الثقافي الإيطالي
أعلن المعهد الثقافي الإيطالي بالرباط، عن عرض أفلام وثائقية إلى غاية 25 من يونيو الجاري، اعتبرها “سفرا افتراضيا من عشرين محطة لاكتشاف المناطق الإيطالية”. وقال المعهد إن الأفلام الوثائقية تندرج في إطار مشروع أنجز بشراكة مع لجان الفيلم الإيطالية، وتم إطلاقه في أبريل الماضي، مقترحا على الجمهور المغربي سلسلة منتقاةأكمل القراءة »
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