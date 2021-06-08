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سعر المنتخبين الكبار يصل 60 مليونا

منذ 38 ثانية
رؤساء يبيعون ذممهم لأثرياء يبحثون عن مقعد برلماني ومرشح يقتني 500 خروف شرع مرشحون للانتخابات التشريعية المقبلة، من الوجوه القديمة التي اعتادت توظيف المال والجاه، في شراء منتخبين كبار، نظير رؤساء جماعات ومستشارين جماعيين، بهدف مساعدتهم على حصد المزيد من الأصوات الانتخابية لأنصارهم. وانطلق “الرواج الانتخابي” مبكرا، إذ حجز رؤساءأكمل القراءة »


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منذ 38 ثانية
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