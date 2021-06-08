الرياضة
فريق بالبطولة الاحترافية يلجأ للاكتتاب
مكتب أولمبيك آسفي جمع مساهمات لصرف راتب شهر ومنحة اضطر أعضاء المكتب المسير لأولمبيك آسفي لكرة القدم إلى الاكتتاب، في ما بينهم مرة أخرى، لتدبير جزء من مصاريف الفريق. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن العملية انتهت بصرف الراتب الشهري للاعبين، ومعه منحة الفوز على الدفاع الحسني الجديدي في الدورةأكمل القراءة »
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