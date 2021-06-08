أسواق
افتتاح “كا إف سي” رقم 20
افتتحت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة (كنتاكي فرايد تشيكن)، أخيرا، أول مطعم لها بالجديدة، ليصبح بذلك المطعم رقم 20 في المغرب، استجابة لإستراتيجيتها “20 عاما 20 مطعما”، بمناسبة مرور عشرين سنة على وجودها بالمملكة، منذ فتحت أول مطاعمها في 2001. ويتميز المطعم الجديد، الذي يطل على “كورنيش” الجديدة الشهير، بتصميم حديثأكمل القراءة »
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