حوادث
اعتقال 1472 متهما في شهر بفاس
أوقفت الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية فاس، 1472 شخصا في شهر، 49 منهم موضوع مذكرات بحث وطنية لتورطهم في قضايا جنحية وجنائية مختلفة، و1423 شخصا منهم ضبطوا متلبسين بارتكاب أفعال إجرامية مختلفة بالشارع العام بمختلف مقاطعات المدينة. وأوضح مصدر أمني أن 77 شخصا أوقفتهم الفرقة المحدثة للاستجابة الفعالة والفورية للاحتياجاتأكمل القراءة »
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