حوادث
الحبس لمنظمي عرس باشتوكة
أدانت المحكمة الابتدائية بإنزكان مالك فيلا ومسير حفلات وعريسا بالحبس النافذ، لتورطهم في تنظيم عرس سري بداخل فيلا معدة للحفلات. وقضت الغرفة الجنحية في حق المتهمين الثلاثة، بشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم، مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. وأودعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، مالك الفيلا ومسيرأكمل القراءة »
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