الرياضة
اعتداء على حكم في الحسيمة
شهدت مباراة المغرب الحسيمي وأسود زايو، التي جمعت الفريقين أول أمس (الأحد)، لحساب الدورة السادسة من بطولة القسم الجهوي الثاني التابع لعصبة الشرق، في كرة القدم المصغرة، التي احتضنتها القاعة المغطاة 3 مارس بالحسيمة، أحداثا غير رياضية، بعد اعتداء أحد لاعبي الفريق الضيف على الحكم أمين البوعزاوي. وتعذر على الحكمأكمل القراءة »
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