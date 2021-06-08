حوادث
السجن لحدث سرق دكاكين
قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة حدث والحكم عليه بسنتين سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية السرقة الموصوفة. وظل المتهم في حالة فرار عقب ورود اسمه في مسطرتين مرجعيتين، بعد تقديم زميلين له أمام النيابة العامة وإدانتهما منأكمل القراءة »
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