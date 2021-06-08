الرياضة
كواليس الفرق
الرجاء الرياضي عرفت الحصة التدريبية للرجاء الرياضي، أمس (الاثنين)، عودة عمر العرجون وعبد الجليل جبيرة، بعد تماثلهما للشفاء، من الإصابة، التي تعرضا لها أخيرا. وشهدت الحصة أيضا، انضمام عمر بوطيب للتداريب، بعد شفائه من الإصابة، للاستعداد لمباراة نهضة بركان الأحد المقبل، لحساب مؤجل الجولة 19 من البطولة الوطنية. الوداد الرياضيأكمل القراءة »
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