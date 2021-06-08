اذاعة وتلفزيون
“سولو دموعي” امتحان الدراما المغربية
منتجة المسلسل قالت إن فريق العمل أخذ الوقت الكافي لإنجازه و”الكاستينغ” من عوامل نجاحه كشفت رجاء الحساني، المديرة العامة لـ”ميد برودكسيون”، بعض تفاصيل مسلسل “سولو دموعي” الذي ستشرع قناة “إم بي سي 5″، في بث حلقاته ابتداء من 28 يونيو الجاري. وأوضحت الحساني في حديثها مع “الصباح”، أن المسلسل يجمعأكمل القراءة »
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