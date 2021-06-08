حوادث
محاولة سرقة وكالة بنكية بسيدي بنور
نجحت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية لسيدي بنور، صباح أول أمس (الأحد)، في فك لغز محاولة اقتحام وسرقة وكالة بنكية بشارع محمد الخامس وسط سيدي بنور، إذ تمكنت من إيقاف ثلاثة متهمين كانوا بصدد حفر الأرض من أجل الوصول إلى داخل الوكالة البنكية وسرقتها تزامنا مع غياب مستخدميها وإغلاقهاأكمل القراءة »
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