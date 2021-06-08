حوادث
10 سنوات لقاتل مثلي بمكناس
المتهم وجه له عدة طعنات وكتب عبارة “شاذ” بالدم على الحائط عدلت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، حكما ابتدائيا في حق متهم عشريني أدين ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا، لارتكابه جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، برفع العقوبة إلى 10 سنوات سجنا نافذا مع تحميل المتهمأكمل القراءة »
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