خاص
العدول والتحديث… الوزارة عاجزة عن المواكبة
المهنيون يتطلعون إلى مسايرة المستجدات وربط المسؤولية بالمحاسبة والوزارة تلوذ بالصمت يتشبث العدول، عبر ممثلهم على الصعيد الوطني، وممثلي هيآتهم الجهوية، بحقهم في ممارسة المهنة وفق مبادئ المساواة والمنافسة، وهما المبدآن المستمدان من دستور 2011، وفي “ندوة الصباح”، التي حضرها محمد ساسيوي رئيس الهيأة الوطنية للعدول، ونور الدين حيار رئيسأكمل القراءة »
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