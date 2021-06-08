الأولى
الجامعـة تنقـذ الـوداد والرجاء من الإقصاء
أنقذت الجامعة الملكية لكرة القدم، الوداد والرجاء من انسحاب قاري، من منافسات عصبة أبطال إفريقيا وكأس الكنفدرالية الإفريقية، الموسم المقبل، وعرضت تقديم قرض لهما، من أجل تسوية ديونهما العالقة، بعد الأحكام الصادرة في حقهما من قبل الاتحاد الدولي “فيفا” ومحكمة التحكيم الرياضي “طاس”. ولجأ الفريقان إلى الجامعة، بعدما أصدرت الكنفدراليةأكمل القراءة »
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