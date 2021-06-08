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نجل كولونيل يقتل ابن شرطي
“ولد لفشوش” هشم رأس الضحية في جلسة خمرية وفر بسيارة فاخرة أودع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس (الأحد)، نجل كولونيل ماجور، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 2 بسلا، بعد أن قتل ابن شرطي بطريقة بشعة بحي الفيلات التابع لقطاع الوفاق، وهشم رأسه، إذ عجزت عائلته عنأكمل القراءة »
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