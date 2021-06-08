أســــــرة
تأثيرات الإجهاد
الدكتور المسعودي قال إن النساء أكثر إصابة بالآلام كشف الدكتور بوشعيب المسعودي، اختصاصي في أمراض العظام والمفاصل والروماتيزم، بعض أسباب الشعور بآلام الركبة. وأوضح المسعودي في حوار مع “الصباح”، أنه من بين العوامل التي تؤدي إلى الإحساس بالألم تمزق الأربطة، أو صدع في الغضروف المفصلي أو تآكل غضاريف الركبة، أوأكمل القراءة »
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