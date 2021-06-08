وطنية
المعارضة تجر العثماني للمحاسبة
لجأت إلى مراقبة كل القطاعات الوزارية وفضح صفقات بالملايير وتعيينات في مناصب عليا قررت فرق المعارضة، تغيير توجهها من تقديم ملتمس الرقابة، إلى جر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لمحاسبته، ومساءلة كل القطاعات الوزارية عن حصيلة عمل كل عضو حكومي، وعن ملايير الصفقات العمومية التي أنجزت أو شهدت توقفا، وآلافأكمل القراءة »
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