الصباح الفني
فركوس: منع السيتكومات قرار صائب
ما رأيك في قرار فيصل العرايشي بمنع إنتاج السيتكومات؟ إنه قرار صائب، خاصة أن السيتكومات من بين الإنتاجات التي تواجه كثيرا من الانتقادات بسبب المستوى الذي غالبا لا يكون عند حسن المشاهدين، باستثناء بعض الأعمال التي لقيت تجاوبا مثل “أنا وخويا ومراتو” و”دار الورثة” و”حي البهجة”. وأغلب السيتكومات التي يتمأكمل القراءة »
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