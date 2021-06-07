الملك يهنئ عاهل السويد والملكة سيلفيا بمناسبة العيد الوطني لبلدهما

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك كارل كوستاف السادس عشر عاهل مملكة السويد وصاحبة الجلالة الملكة سيلفيا بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي، بمناسبة العيد الوطني لمملكة السويد، أن أبعث لجلالتكم بأخلص التهاني وأصدق المتمنيات، لكم بموفور الصحة والهناء، وللشعب السويدي بموصول التقدم والرخاء”.

وأضاف جلالة الملك “وإنها لمناسبة سانحة، لأعرب لكم عن تقديري لما يربط أسرتينا من أواصر الصداقة المتينة، وكذا عن ارتياحي لما يجمع بلدينا من علاقات قائمة على التعاون المثمر والتقدير المتبادل، والتي نحرص على تعزيزها في مختلف المجالات”.