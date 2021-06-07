المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية يخوض تجمعا إعداديا

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية في الفترة المتراوحة ما بين سابع و15 يونيو الجاري تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن لاعبات المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية ستخضعن للفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد حسب البروتوكول الصحي المعتمد من لدن الهيئات المختصة. وفي ما يلي لائحة اللاعبات اللواتي تمت المناداة عليهن لهذا التجمع الإعدادي..

1- خديجة الرميشي الجيش الملكي 2- حنان آيت الحاج الجيش الملكي 3- بوخامي سهام الجيش الملكي 4- غزلان الشهيري الجيش الملكي 5- غزلان شباك الجيش الملكي

6- فاطمة تكناوت الجيش الملكي

7- أروايسا إيناس أولمبيك مارسيليا الفرنسي 8- ياسمينة لعروسي سيرفيت جنيف السويسري 9- مروة حسني سان مور الفرنسي 10- أليس إيفا نانت الفرنسي 11- نهلة النقاش إلودي ديجون الفرنسي 12- صباح الصغير سان مور الفرنسي

13- إيمان سعود بازل السويسري 14- زهرة شييسمان ليويز إف سي الانجليزي 15- زينة بوزراد اياكس امستردام الهولندي 16- رقية مزراوي جنت لاديس البلجيكي

17- لينا شبان فلوري 91 الفرنسي

18- ايناس فاديد كدوز إيم لايدي الإسباني 19- سامية حسني الكمار الهولندي

20- رانيا الصنهاجي سان كارولينا الأمريكي 21- أيان روزيلا توتنهام هوتسبير الإنجليزي

22- هدى خلف ساترا السويدي 23- سلمى أماني ديجون الفرنسي