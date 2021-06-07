ورزازات .. لقاء تكويني حول “الاستثمار في القابلات”

نظم المكتب الإقليمي للجمعية المغربية للقابلات بورزازات، أول أمس السبت بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بورزازات، لقاء تكوينيا، وذلك تحت شعار “الاستثمار في القابلات استثمار في الحياة”.

وهدف هذا اللقاء إلى الإشادة بالمجهودات التي تقوم بها القابلات من أجل النهوض بصحة الأم والطفل، وتمكين القابلات بورزازات من آليات تطبيقية لتطوير مهاراتهن الاجتماعية والنفسية.

وفي هذا الصدد، قالت نجاة بنونو رئيسة الجمعية المغربية للقابلات بورزازات، في تصريح لـ(ومع)، إن اللقاء يأتي في سياق تخليد اليوم العالمي للقابلات.

ودعت بنونو إلى ضرورة تمكين القابلات من تكوين مستمر بعد التخرج، بالرغم من التكوين الأكاديمي الذي يتلقينه طيلة ثلاث سنوات خلال فترة الدراسة والتدريب.

وأشارت إلى أهمية مراجعة بعض النصوص القانونية الخاصة بهذه المهنة، وذلك لحماية القابلات وتحسين ظروف عملهن.