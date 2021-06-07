تنظيم معرض وثائقي حول ”البرلمان المغربي” بالرباط

تنظم مؤسسة أرشيف المغرب، بشراكة مع مجلس النواب، معرضا وثائقيا تحت عنوان ”البرلمان المغربي.. معالم الذاكرة”، وذلك برواق (أرشيف المغرب) من 10 يونيو الجاري إلى غاية 15 نونبر المقبل.

وذكر بلاغ لمؤسسة أرشيف المغرب أن هذا المعرض الذي يأتي احتفاء بالأسبوع العالمي للأرشيف (7-11 يونيو 2021)، وتثمينا للأرصدة المحفوظة لدى المؤسسة، سيعرض لمجموعة من الصور والوثائق التي توثق لأهم الأحداث والوقائع التي شهدتها المؤسسة التشريعية، وما اضطلعت به من أدوار وطنية طلائعية في محطات تاريخية بارزة.

ويشكل المعرض، حسب البلاغ، مناسبة للغوص في ذاكرة وتاريخ المؤسسة التشريعية التي تعتبر مرآة عاكسة لتطور الحياة النيابية والسياسية بالمغرب خلال الفترة الممتدة من الاستقلال إلى الوقت الحاضر، بداية بتأسيس المجلس الوطني الاستشاري في 1956 كأول مؤسسة تمثيلية للشعب نتيجة توافق وطني واسع بين المؤسسة الملكية والقوى السياسية، وكذا إحداث المجلس الدستوري في 1960، والذي ضم مجلسه التأسيسي نخبة من العلماء والمثقفين المغاربة من مختلف المجالات، وكلف بوضع أول دستور مغربي في 1962.

وأشار المصدر ذاته إلى أن البرلمان المغربي انطلقت في 1963، “فاحتل مكانة متميزة داخل النسق السياسي المغربي ليلعب دوره في الحياة السياسية المغربية الرامية إلى تكريس الديمقراطية وتمكين الشعب من المشاركة في تدبير الشأن العام عن طريق انتخاب ممثليه”.

وتابع أن دستور 1962 والدساتير المتعاقبة بعده أوكلت إلى البرلمان مجموعة من الاختصاصات والوظائف المرتبطة بالتشريع والرقابة ومساءلة الحكومة، وذلك في إطار ولايات تشريعية بلغت عشر ولايات (1963-2021)، دون إغفال وظيفة الدبلوماسية البرلمانية وما لها من أدوار إيجابية في دعم القضايا الوطنية العادلة والمشروعة.

وخلص البلاغ إلى أن زيارة “رواق أرشيف المغرب” تتم في احترام تام للإجراءات والتدابير الصحية التي أقرتها الحكومة من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا، من ارتداء الكمامات الواقية وقياس الحرارة عند الدخول والتعقيم.