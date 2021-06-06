توشيح السفير السابق للولايات المتحدة بالمغرب بالوسام العلوي من درجة قائد

تم توشيح السفير السابق للولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، ديفيد فيشر، في واشنطن، بالوسام العلوي من درجة قائد، أنعم به عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وسلمت سفيرة جلالة الملك بالولايات المتحدة الأمريكية، للا جمالة العلوي، هذا الوسام الملكي لفيشر، خلال حفل أقيم، السبت، بمقر إقامة سفارة المغرب بواشنطن.

وقد سلم هذا الوسام للسفير السابق للولايات المتحدة الأمريكية تقديرا لجهوده من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وروابط الصداقة الوثيقة بين البلدين.

وخلال هذا الحفل، الذي أقيم بحضور عدد من الشخصيات، أعرب فيشر عن عميق امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي تكرم بمنحه هذا الوسام، وكذا اعتزازه بحصوله على هذا الوسام الملكي المرموق.