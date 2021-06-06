انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان الطرب الغرناطي بوجدة

يستضيف مسرح محمد السادس بوجدة الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان الطرب الغرناطي من 10 إلى 13 يونيو الجاري تحت شعار “الطرب الغرناطي عرفان بالجميل للفن الأصيل”.

وأفاد بلاغ للمديرية الجهوية للثقافة بالشرق بأن هذا المهرجان، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من قبل وزارة الثقافة والشباب والرياضة – قطاع الثقافة– يندرج في إطار الحفاظ على الموروث الفني الوطني، والتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كوفيد 19 على الممارسة الفنية بالمغرب.

وتابع بلاغ المديرية الجهوية للثقافة أن هذا المهرجان يحتفي بالطرب الغرناطي كتراث موسيقي زاخر بالعطاء وأحد أبرز الفنون الأصيلة التي يتميز بها التراث المغربي.

وسجل أنه تراث لا ينحصر في الجانب الغنائي فحسب، بل يتعداه إلى جوانب مشرقة من الحضارة المغربية من خلال تعدد ألحانه وأنغامه وإيقاعاته، واستعماله لآلات تعود لمئات السنين إضافة إلى بديع الشعر ورقيق الكلام وكذا أزياء الموسيقيين والمغنيين.

ويهدف هذا المهرجان، الذي تنفرد مدينة وجدة بتنظيمه منذ أزيد من ثلاثة عقود، إلى دعم مكانة تراث الطرب الغرناطي الأصيل ورجالاته في المشهد الثقافي الوطني، كما تسعى دورة هذه السنة إلى كسر الطوق الذي فرضته جائحة كورونا على مختلف الأنشطة والتظاهرات.

كما يسعى المنظمون إلى ترسيخ مكانة الثقافة المغربية بمختلف مكوناتها وروافدها وتعزيز الإشعاع الثقافي والفني لمدينة وجدة والتعريف بغناها التراثي وبدورها الفني الرائد في الحفاظ على هذا الطرب الأصيل.

وسطرت الدورة 28 للمهرجان التي ستنظم هذه السنة، حضوريا وافتراضيا عبر الصفحة الرسمية للمديرية على الفيسبوك، برنامجا ثقافيا وفنيا متنوعا من خلال سهرات موسيقية تراثية بمسرح محمد السادس بمشاركة مجموعة متميزة من الفرق التي تمثل هذا الفن.

وكما دأب على ذلك المهرجان في الدورات السابقة، ستشهد هذه الدورة أيضا تكريم رواد ورموز الطرب الغرناطي والاحتفاء بهم.