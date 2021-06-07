حوادث
غريق ببحيرة بين الويدان
قضى شاب عشريني يتحدر من البيضاء، أخيرا، نحبه غرقا ببحيرة بين الويدان الجمعة الماضي، عندما كان يقوم برحلة ترفيهية مع أصدقائه الذين قرروا الاستمتاع بمياه البحيرة التي شدوا إليها الرحال، لكن انتهت رحلتهم بمأساة مازالت فصولها قائمة، بعد أن ابتلعت المياه صديقهم الذي قفز إلى الماء واختفى عن الأنظار. ولمأكمل القراءة »
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