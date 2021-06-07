الصباح الفني
“غير يدوي” جديد شيماء
تقاسمت الفنانة المغربية شيماء، مع متتبعيها على مواقع التواصل الاجتماعي أغنيتها الجديدة التي اختارت لها عنوان “غير يدوي”، وهي قطعة من من كلمات محمد أمير، ألحان أشرف فقيهي، توزيع ومكس بدر مخلوقي، وتسجيل وماستورينغ بلال أفريكانو. وصورت شيماء الأغنية الجديدة على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج حسن الكرفتي، حيثأكمل القراءة »
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