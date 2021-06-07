وطنية
جواز صحي للملقحين فقط
سيكون بإمكان الملقحين الحاصلين على جرعتين، التنقل عبر جميع أنحاء المغرب دون قيد أو شرط، والتنقل بعد الحادية عشرة ليلا، توقيت حظر التجول الرسمي، إضافة إلى السفر إلى الخارج، بفضل الجواز الصحي التلقيحي الذي أحدثته الحكومة، والذي لا يحتاج أي وثيقة إضافية أخرى، باعتباره وثيقة رسمية آمنة ومعترفا بها منأكمل القراءة »
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