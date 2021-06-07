اذاعة وتلفزيون
“نغم” تحتفي بعيد ميلادها
احتفت جمعية “نغم”، الأسبوع الماضي، بذكرى ميلادها الثالث عشر، في أجواء احتفالية بالبيضاء، بحضور أعضائها ومنخرطيها وأصدقائها. وتخللت الحفل فقرات غنائية من أداء بعض أعضاء الجمعية، كما تم للمناسبة تخصيص فقرة تكريمية للفنان الراحل محمود الإدريسي من خلال بث شريط فيديو يستعيد جانبا من مساره، ويتضمن مقاطع لأصوات شابة تستعيدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل