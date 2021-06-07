الرياضة
ابن العيناوي يتألق بنانسي
تمكن المغربي نيل العيناوي، من إقناع مسؤولي نانسي الفرنسي لكرة القدم بإمكانياته، ليوقع عقدا احترافيا هو الأول له مع الفريق، إلى غاية 2024. وتدرج العيناوي في كل الفئات الصغرى لنانسي، قبل أن يصبح مؤهلا لحمل قميص الفريق الأول، بدءا من الموسم المقبل، بشكل رسمي، وبعقد احترافي. ويتحدر نيل من عائلةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل