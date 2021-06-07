الرياضة
الجامعة تطالب بممتلكات عصبة دكالة
وجهت الجامعة الملكية لكرة القدم مراسلة إلى المكتب السابق للعصبة الجهوية دكالة عبدة، تطالب فيها بإعادة ممتلكات وأموال العصبة إلى الجامعة. وجاء في المراسلة، التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، أن الجامعة تهيب بتسليمها جميع الممتلكات والأموال الخاضعة لتدبير العصبة المنتهية ولايتها، كما طالبت ب»الإسراع باتخاذ جميع الإجراءات لعقد الجمعأكمل القراءة »
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