الرياضة
نجوم في تكريم الحضريوي بالرباط
قررت جمعية «نجوم المستقبل ولدي» تنظيم حفل تكريم لعبد الكريم الحضريوي، الدولي المغربي السابق والظهير الأيسر للجيش الملكي في التسعينات. ووقع الاختيار على الحضريوي بالنظر إلى مساره الكروي الحافل بالتميز والعطاء، إذ ساهم في تأهل المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم بأمريكا 1994 وفرنسا 1998، قبل أن يلج عالم الاحترافأكمل القراءة »
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