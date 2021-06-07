الرياضة
الدفاع يستأنف ملف الهدهودي
علمت «الصباح» أن المكتب المسير للدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، قرر استئناف قرار لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، الذي قضى أخيرا ببطلان الغرامة المالية التي أصدرها الفريق الجديدي في حق لاعبه السابق مروان الهدهودي. وأضافت المصادر ذاتها أن الفريق الجديدي أصر على متابعة لاعبه من خلال استئناف قرارأكمل القراءة »
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