حوادث
“السورسي” لرئيس جماعة لوطا
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، الخميس الماضي، (م.ح) رئيس جماعة لوطا، بالحبس شهرين موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، على خلفية التدوينة التي «أعلن فيها ترخيصه لسكان جماعته بالتنقل داخل حدودها إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا عوض الثامنة مساء التي حددتها الحكومة». وأعقب (م.ح) ذلك بتدوينةأكمل القراءة »
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