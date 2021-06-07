مجتمع
سنتان دون مخيمات
للعام الثاني على التوالي، يحرم الأطفال المغاربة من البرنامج الوطني للتخييم، الذي تستفيد منه الجمعيات العاملة في مجال الطفولة، مقابل توفير عطلة للأطفال، وتوقف هذا البرنامج لسنتين، نتيجة ظروف الجائحة، غير أن عددا من الجمعيات المعنية، اتهمت المسؤولين عن القطاع، بالتقاعس وإهمال الأطفال، في وقت تمكنت فيه وزارة التربية والتكوين،أكمل القراءة »
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