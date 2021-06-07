اذاعة وتلفزيون
كليب البيغ وأمينوكس يتحول إلى فاجعة
خلف الحادث المأساوي الذي شهدته كواليس تصوير فيديو كليب أحدث أغاني الفنانين البيغ وأمينوكس صدمة كبيرة، بعد أن داهمت سيارة بلاطو التصوير ما أدى إلى وفاة شخصين وجرح آخرين تم نقلهم إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية. وتحولت أجواء تصوير العمل الفني الجديد، الجمعة الماضي، إلى فاجعة، إثر وفاةأكمل القراءة »
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