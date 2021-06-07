الرياضة
رسالة رياضية: تحكيم
هناك تحسن في أداء التحكيم في مختلف الأقسام، وزاد هذا التحسن بعد استعمال تقنية «الفار»ّ، وتحسين أوضاع بعض الحكام، لكن هل من الطبيعي أن تحدث رغم ذلك انزلاقات وهفوات تؤثر في نتائج المباريات، بين الفينة والأخرى؟ أولا، تقليص هامش الخطأ، والوصول إلى نسبة معينة من الإنصاف الرياضي في المباريات، لنأكمل القراءة »
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