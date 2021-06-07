حوادث
الحبس لمشجعي قدس تازة
حكمت ابتدائية أزرو، مساء الخميس الماضي، على مشجعي فريق قدس تازة لكرة القدم أوقفا في مباراته أمام فريق أزرو لحساب بطولة القسم الوطني الثاني هواة، بعد دخول الجمهور أرضية الملعب البلدي بأزرو مباشرة بعد تسجيل الفريق الضيف هدفه، ما اضطر الحكم لإيقاف المباراة. وأدانت “ر. ل” بشهرين حبسا نافذا فيأكمل القراءة »
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