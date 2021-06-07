الرياضة
الانسحابات تهدد الأولمبياد
10 آلاف متطوع يعلنون سحب مشاركتهم في المسابقة العالمية واللجنة المنظمة في ورطة صدم منظمو الألعاب الأولمبية بطوكيو، بانسحاب أكثر من 10 آلاف متطوع، من أصل 80 ألفا، قبل أقل من شهرين على انطلاق الألعاب، ما يزيد الضغط على اللجنة المنظمة، واللجنة الأولمبية الدولية. وذكرت الصحافة اليابانية أن المتطوعين تأثرواأكمل القراءة »
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